Сборная Словакии обыграла команду США в матче чемпионата мира по хоккею

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242211&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 5:4 в овертайме обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в чешском городе Острава.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Милош Келемен (4-я, 64-я минуты), Либор Гудачек (12), Шимон Немец (28) и Патрик Кох (29). У проигравших отличились Мэттью Болди (25), Шейн Пинто (45), Брэди Ткачук (54) и Люк Хьюз (57).

Сборная США потерпела второе поражение на турнире. Американцы набрали четыре очка в трех матчах и занимают четвертое место в группе B. Словаки с пятью очками располагаются на второй строчке.