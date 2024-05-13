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20:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная Словакии обыграла команду США в матче чемпионата мира по хоккею

Словаки одержали победу в овертайме со счетом 5:4.

США
СловакияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 5:4 в овертайме обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в чешском городе Острава.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Милош Келемен (4-я, 64-я минуты), Либор Гудачек (12), Шимон Немец (28) и Патрик Кох (29). У проигравших отличились Мэттью Болди (25), Шейн Пинто (45), Брэди Ткачук (54) и Люк Хьюз (57).

Сборная США потерпела второе поражение на турнире. Американцы набрали четыре очка в трех матчах и занимают четвертое место в группе B. Словаки с пятью очками располагаются на второй строчке.

В следующем матче сборная Словакии 15 мая сыграет с командой Польши, американцы 16 мая встретятся с французами.

США
4:5ОТ
0:2, 1:2, 3:0
Словакия
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