Сборная Словакии обыграла команду США в матче чемпионата мира по хоккею
Словаки одержали победу в овертайме со счетом 5:4.
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Словаки одержали победу в овертайме со счетом 5:4.
ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии со счетом 5:4 в овертайме обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в чешском городе Острава.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Милош Келемен (4-я, 64-я минуты), Либор Гудачек (12), Шимон Немец (28) и Патрик Кох (29). У проигравших отличились Мэттью Болди (25), Шейн Пинто (45), Брэди Ткачук (54) и Люк Хьюз (57).
Сборная США потерпела второе поражение на турнире. Американцы набрали четыре очка в трех матчах и занимают четвертое место в группе B. Словаки с пятью очками располагаются на второй строчке.
В следующем матче сборная Словакии 15 мая сыграет с командой Польши, американцы 16 мая встретятся с французами.