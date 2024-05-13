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13 мая, источник: Чемпионат.com

Сборная Швеции разгромила Германию в матче чемпионата мира — 2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Германии и Швеции.

Германия
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Сборная Швеции разгромила Германию в матче чемпионата мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 6:1 разгромную победу одержала шведская команда.

Самым результативным игроком матча стал шведский форвард Андре Бураковски. Он стал автором одной заброшенной шайбы и двух результативных передач. Также голы в составе победителей забили Виктор Олофссон, Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Карл Грундстрём, Исак Лундестрём.

Единственная шайба немецкой сборной на счету Леонарда Пфёдерля. Его ассистентами выступили Марк Михаэлис и Ясин Эхлиз.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

Германия
1:6
0:3, 0:2, 1:1
Швеция
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