Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Чехию в матче чемпионата мира — 2024

Отметим, что в основное время команды забивали только в большинстве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.