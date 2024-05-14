Казахстан снова проиграл на ЧМ. Не сумев пробить голкипера, кошмарившего Канаду в Сочи!

Казахстан — Латвия — 0:2, обзор матча чемпионата мира по хоккею 2024 | Источник: IIHF

Перед началом очередного игрового дня чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Казахстана занимала пятое место в турнирной таблице группы B, имея в своём активе два очка после двух сыгранных матчей. На мировом первенстве, проходящем в эти дни в Чехии, казахстанские хоккеисты стартовали с невероятно важной победы над Францией (3:1), после чего без особых шансов крупно проиграли Словакии (2:6). Накануне у подопечных Галыма Мамбеталиева был выходной, а сегодня их новым соперником стала сборная Латвии.

Действующий бронзовый призёр чемпионата мира начал турнир с двух трудовых побед за пределами основного времени. Сначала команда Харийса Витолиньша в овертайме нанесла поражение Польше (5:4 ОТ), а затем схожим образом была обыграна Франция (3:2 ОТ). Примечательно, что в обеих встречах веское капитанское слово произнёс лидер латвийской команды Каспарс Даугавиньш. 35-летний нападающий дважды подряд отличился в овертайме, причём решающий гол во встрече с французами был им забит за секунду (!) до истечения дополнительного отрезка.

В понедельник латвийские хоккеисты также имели безыгровой день на ЧМ-2024, но несмотря на это обстоятельство, перед встречей с Казахстаном их тренерский штаб внёс весомое изменение в состав. Впервые в Чехии место на последнем рубеже занял Кристерс Гудлевскис, тогда как первый номер латвийцев Элвис Мерзликин получил возможность дополнительно отдохнуть перед завтрашним матчем с Германией. Заодно дебютировал на этом турнире и один из самых талантливых форвардов современного латвийского поколения — 20-летний нападающий Данс Лочмелис, закончивший отбывать наложенную на него дисквалификацию.

В первом периоде латвийцы заметно лучше действовали в равных составах. Особенно ярко смотрелась ведущая тройка Мартиньша Дзиеркалса, Каждый раз, как только Мартиньш и его партнёры по атакующему сочетанию — Даугавиньш и Родриго Аболс — появлялись на льду, игра незамедлительно перемещалась в зону Казахстана, где голкиперу Андрею Шутову приходилось прилагать максимальные усилия для сохранения своих ворот в неприкосновенности. В одном из моментов Шутов совершил топ-спасение, потащив бросок Дзиеркалса из-под перекладины.

При этом команду Витолиньша раз за разом сильно подводила игровая дисциплина. За первую двадцатиминутку латвийские хоккеисты умудрились трижды нарушить правила, что давало казахстанцам много возможностей для игры в атаке. В одном из розыгрышей большинства должен и обязан был забивать Никита Михайлис, но Гудлевскис успел вскинуть ловушку и выручить партнёров после броска обладателя Кубка Гагарина — 2024.

В остальном же игровое преимущество латвийцев просматривалось. Показательной получилась бросковая статистика. Несмотря на полноценные шесть минут игры в большинстве, казахстанцы в стартовой трети превзошли соперника всего на три попадания в створ — 9:6. Самый же ключевой показатель в хоккее — счёт на табло — по прошествии 20 минут так и остался неизменным.

Начало второго периода прошло в неожиданно бесшабашной манере. Буквально в течение одной минуты соперники допустили по несколько грубейших провалов в обороне, вследствие которых возникали опаснейшие отрывы «два в один» и «три в два» на каждые из ворот. Впрочем, такая игра без царя в голове к долгожданному голевому свершению всё равно не привела. Мешала то неточность при выполнении последней передачи, то надёжная игра голкиперов.

Первый гол в матче случился только в середине второго периода, когда отличилось второе звено латвийской сборной. Допустивший удаление до конца матча во встрече с Францией 29-летний Оскар Батня сегодня реабилитировался за свою ошибку. Батня от борта резко сместился к центру и отдал на пятак, шайба после рикошета отскочила к Роберту Букартсу, который с близкого расстояния бросил между щитков Шутову, открыв счёт в матче.

А через 3,5 минуты что-то невнятное сотворил защитник сборной Казахстана Валерий Орехов. Выступающий в КХЛ за магнитогорский «Металлург» хоккеист из своей зоны попытался выбросить шайбу по центру — форвард четвёртого звена сборной Латвии Харальд Эгле перехватил её на синей линии, продвинулся вперёд и бросил в дальнюю девятку, не оставив шансов Шутову на спасение. Но ключевая вина в этом голе, вне всяких сомнений, ложится на плечи Орехова. Страшно представить, что с Валерием сделал бы Андрей Разин, если бы подобное действие тот совершил в ходе финальной серии плей-офф КХЛ.

Лучшие годы 31-летнего голкипера Гудлевскиса давно остались в том самом прошлом, когда Кристерс ещё являлся проспектом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и строил свою карьеру за океаном. Сейчас он играет в чемпионате Германии, а на уровне национальной команды не является даже вторым номером, если представить её оптимальное сочетание с Артуром Шиловым и Мерзликиным.

Последний раз на чемпионате мира Кристерс играл ещё в 2019 году. С тех пор он приезжал в сборную на ОИ-2022 и на ЧМ-2023, но на обоих турнирах не провёл ни единой секунды. На прошлом мировом первенстве Гудлевскис плотно просидел весь турнир за спиной Артура Шилова, который тогда сенсационно дотащил Латвию до первых в её истории бронзовых медалей, а сейчас намерен отправить в отпуск Коннора Макдэвида и Ко в плей-офф НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242220&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Звёздный час же самого Гудлевскиса пробил ещё 10 лет назад на Олимпийских играх в Сочи. В памятном четвертьфинале со сборной Канады (1:2) он отразил 55 бросков, едва не став камнем преткновения для «кленовых» на их пути к олимпийскому золоту. Лишь за семь минут до конца основного времени при ничейном счёте пережившие крайне неприятные мгновения канадцы смогли пробить Гудлевскиса и вырвать путёвку в полуфинал Олимпиады.

С того времени удачные матчи Кристерса за сборную можно было пересчитать по пальцам одной руки. И сегодня был как раз тот самый случай. Казахстанцам так и не удалось подобрать ключей к воротам сборной Латвии, благодаря чему 31-летний голкипер оформил шат-аут в своём первом матче за сборную на ЧМ за последние пять лет. Главный сейв матча Кристерс совершил за четыре минуты до конца третьего периода, не дав Михайлису реализовать выход «один на один».

Сборная Латвии одержала третью победу подряд и первую — в основное время. Уже завтра, 15 мая, подопечные Витолиньша сыграют с командой Германии, и это будет очень важная встреча в свете продолжения борьбы за выход в плей-офф. Что касается казахстанцев, то они потерпели вторую неудачу подряд, впервые на этом турнире не сумев забить ни одного гола. Теперь 16 мая команда Мамбеталиева сыграет со сборной Швеции, идущей на ЧМ-2024 без потери очков.