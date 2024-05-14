Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Канада
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Польша
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Дания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Казахстан
Латвия
Хоккей. НХЛ
15.05
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.05
Эдмонтон
Ванкувер
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
17:20
Казахстан
Латвия
17:20
Дания
Норвегия
13.05
Германия
Швеция
13.05
Швейцария
Чехия
Б
13.05
США
Словакия
ОТ
13.05
Норвегия
Финляндия
12.05
Австрия
Швейцария
12.05
Швеция
Польша
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
20:49 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным результатом завершился матч ЧМ-2024 по хоккею

Сборные Дании и Норвегии сыграли в матче группы A на чемпионате мира по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Дания
НорвегияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Праге завершилась неожиданной победой норвежцев со счетом 2:0. Первый период вышел безголевым, а во втором периоде Микаэль Брандсегг-Нюгор (28 минута) вывел норвежцев вперед. Окончательный результат в конце третьего периода уствновил Эйрик Сальстен (60-я минута).

Отметим, что датчане на старте турнира обыграли Австрию — 5:1, а затем, с таким же счетом уступили Канаде. Норвежцы на чемпионате мира проиграли Швейцарии (2:5), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4).

В следующем матче Дания 15 мая сыграет с Чехией, а норвежцы 16 мая встретятся с Канадой.

Дания
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Норвегия
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь