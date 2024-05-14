Неожиданным результатом завершился матч ЧМ-2024 по хоккею
Сборные Дании и Норвегии сыграли в матче группы A на чемпионате мира по хоккею, сообщают Vesti.kz.
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НорвегияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборные Дании и Норвегии сыграли в матче группы A на чемпионате мира по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Праге завершилась неожиданной победой норвежцев со счетом 2:0. Первый период вышел безголевым, а во втором периоде Микаэль Брандсегг-Нюгор (28 минута) вывел норвежцев вперед. Окончательный результат в конце третьего периода уствновил Эйрик Сальстен (60-я минута).
Отметим, что датчане на старте турнира обыграли Австрию — 5:1, а затем, с таким же счетом уступили Канаде. Норвежцы на чемпионате мира проиграли Швейцарии (2:5), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4).
В следующем матче Дания 15 мая сыграет с Чехией, а норвежцы 16 мая встретятся с Канадой.