Неожиданным результатом завершился матч ЧМ-2024 по хоккею

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242223&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча в Праге завершилась неожиданной победой норвежцев со счетом 2:0. Первый период вышел безголевым, а во втором периоде Микаэль Брандсегг-Нюгор (28 минута) вывел норвежцев вперед. Окончательный результат в конце третьего периода уствновил Эйрик Сальстен (60-я минута).

Отметим, что датчане на старте турнира обыграли Австрию — 5:1, а затем, с таким же счетом уступили Канаде. Норвежцы на чемпионате мира проиграли Швейцарии (2:5), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4).