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01:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В этот раз без двойных стандартов. Российские флаги запрещены на чемпионате мира — но и украинские тоже

ИИХФ соблюдает написанные собой правила.

Казахстан
ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф неоднократно говорил о том, что организация старается держаться вне политики. В чем-то на нынешнем чемпионате мира по хоккею, который проходит в Чехии, ИИХФ удается придерживаться этого принципа.

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать решения, основанные на этом, то давление будет везде», — заявил Тардиф в январе 2023 года.

Иногда на ЧМ происходит ровно то, о чем президент федерации предупреждал полтора года назад. Громкий скандал разразился, когда в ТВ-графике во время одного из матчей забыли упомянуть о 27 трофеях сборной России. Правда, Тардиф затем объяснил это не злым умыслом, а случайной ошибкой.

Как часто бывает в последнее время на международных соревнования, широко стала обсуждаться тема флагов, причем тех стран, которые не участвуют в конкретном турнире. В ИИХФ заявили, что на матчи нельзя будет проносить флаги России и Белоруссии. Санкция за нарушение — удаление со стадиона.

Никаких скандальных инцидентов с этим на ЧМ, к счастью, еще не возникало. Однако сегодня на матч между Латвией и Казахстаном один из зрителей пронес флаг Украины. Украинская сборная хоть и поднялась в этом году на дивизион выше (из третьего по рангу во второй), в элитном турнире не играет, а поэтому флаг этой страны проносить было также нельзя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы сделали все согласно правилам и убрали предмет с арены — в данном случае двойных стандартов замечено не было.

«ИИХФ напоминает, что на аренах чемпионата мира могут присутствовать болельщики только с флагами стран-участниц. Любые другие флаги, которые не подпадают под эти критерии, будут немедленно убраны», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Верим, что событие столь мелкого масштаба сегодня не окажется в числе наиболее ярких информационных поводов дня. Две игры дневного слота завершились с одинаковым счетом 2:0 и не подарили болельщикам много зрелищных моментов. А хоккей обсуждать все-таки интереснее, чем флаги.

Казахстан
0:2
0:0, 0:2, 0:0
Латвия
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