Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Канада
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Польша
Франция
Хоккей. НХЛ
15.05
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.05
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Дания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Казахстан
Латвия
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
17:20
Казахстан
Латвия
17:20
Дания
Норвегия
13.05
Германия
Швеция
13.05
Швейцария
Чехия
Б
13.05
США
Словакия
ОТ
13.05
Норвегия
Финляндия
12.05
Австрия
Швейцария
12.05
Швеция
Польша
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
21:44 (мск), источник: Vesti.kz

Мамбеталиев нашел объяснение поражению от Латвии на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев в интервью пресс-службе КФХ прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира в элитном дивизионе от Латвии, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: icehockey.kz

Встреча группы B в Остраве (Чехия) завершилась со счетом 2:0.

— В первом периоде было три большинства…

— Да, над большинством еще поработаем, у нас оно работало. Но они видимо разобрали нас хорошо, не дали нам реализовать его, будем над этим работать.

— Второй год подряд не забиваем Латвии, такой неудобный соперник, можно сказать?

— Да, ребята понимали, настрой был хороший. Может кто-то переволновался, хотя я не видел такого волнения. Играли с хорошей самоотдачей, по нападающим вообще претензий нет. Не забили только. Создавали много, играли активно, прессинговали. Знаете, с нулем голов тяжело выиграть. Ошибки все равно бывают, надо забивать. Будем стараться это делать в следующих играх.

— Следующий соперник — Швеция, увидим ли мы в составе Мусорова, Шульгу?

— Скорее всего да. Мы им дадим сыграть, а кое-кому отдохнуть. Вот эти ребята рвутся в бой. Надо им дать сыграть.

— Как будете настраивать команду на Швецию, соперника с таким количеством звезд?

— Надо играть в свою игру, а не на соперника смотреть, тогда будешь расти. Если будем навязывать свою игру, то и им будет тяжело. А если будем наблюдать как они играют, тогда нам будет тяжело. На фамилии не надо смотреть, надо выходить и сражаться.

Несмотря на поражение, сборная Казахстана сохраняет шансы на выход в плей-офф. Следующий матч подопечные Мамбеталиева проведут 16 мая против Швеции. Также у Казахстана остались игры против Германии (17 мая), США (19 мая) и Польши (20 мая).

Ранее команда Мамбеталиева обыграла Францию со счетом 3:1 и уступила Словакии — 2:6.

Казахстан
0:2
0:0, 0:2, 0:0
Латвия
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь