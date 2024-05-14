Мамбеталиев нашел объяснение поражению от Латвии на ЧМ по хоккею

Источник: icehockey.kz

Встреча группы B в Остраве (Чехия) завершилась со счетом 2:0.

— В первом периоде было три большинства…

— Да, над большинством еще поработаем, у нас оно работало. Но они видимо разобрали нас хорошо, не дали нам реализовать его, будем над этим работать.

— Второй год подряд не забиваем Латвии, такой неудобный соперник, можно сказать?

— Да, ребята понимали, настрой был хороший. Может кто-то переволновался, хотя я не видел такого волнения. Играли с хорошей самоотдачей, по нападающим вообще претензий нет. Не забили только. Создавали много, играли активно, прессинговали. Знаете, с нулем голов тяжело выиграть. Ошибки все равно бывают, надо забивать. Будем стараться это делать в следующих играх.

— Следующий соперник — Швеция, увидим ли мы в составе Мусорова, Шульгу?

— Скорее всего да. Мы им дадим сыграть, а кое-кому отдохнуть. Вот эти ребята рвутся в бой. Надо им дать сыграть.

— Как будете настраивать команду на Швецию, соперника с таким количеством звезд?

— Надо играть в свою игру, а не на соперника смотреть, тогда будешь расти. Если будем навязывать свою игру, то и им будет тяжело. А если будем наблюдать как они играют, тогда нам будет тяжело. На фамилии не надо смотреть, надо выходить и сражаться.

Несмотря на поражение, сборная Казахстана сохраняет шансы на выход в плей-офф. Следующий матч подопечные Мамбеталиева проведут 16 мая против Швеции. Также у Казахстана остались игры против Германии (17 мая), США (19 мая) и Польши (20 мая).