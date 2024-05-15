Сборная Казахстана по хоккею узнала свое место в мировом рейтинге
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг силы на чемпионате мира-2024, проходящем в эти дни в Чехии, передают Vesti.kz.
КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг силы на чемпионате мира-2024, проходящем в эти дни в Чехии, передают Vesti.kz.
В топ-3 находятся команды Швеции, Швейцарии и Канады.
Сборная Казахстана располагается на девятой позиции. При этом IIHF не верит в успех команды Галыма Мамбеталиева в следующей игре против Швеции, которая состоится 16 мая.
Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали с победы над Францией (3:1), после чего проиграли Словакии (2:6) и Латвии (0:2).