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08:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею узнала свое место в мировом рейтинге

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала рейтинг силы на чемпионате мира-2024, проходящем в эти дни в Чехии, передают Vesti.kz.

КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: icehockey.kz

В топ-3 находятся команды Швеции, Швейцарии и Канады.

Сборная Казахстана располагается на девятой позиции. При этом IIHF не верит в успех команды Галыма Мамбеталиева в следующей игре против Швеции, которая состоится 16 мая.

Напомним, казахстанские хоккеисты стартовали с победы над Францией (3:1), после чего проиграли Словакии (2:6) и Латвии (0:2).

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