Величайший камбэк в истории турнира, Франция догнала США. Итоги дня на ЧМ по хоккею
Аутсайдер турнира сотворил невероятное, отыграв пять шайб в одном периоде у действующего чемпиона мира.
Аутсайдер турнира сотворил невероятное, отыграв пять шайб в одном периоде у действующего чемпиона мира.
14 мая состоялся пятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.
Только вчера мы писали о незавидном положении викингов, которые за первые три матча не смогли набрать ни одного очка, как они сумели значительно поправить своё положение в турнирной таблице. Победа над соседями из Дании далась норвежцам с огромным трудом — в середине второго периода главный талант сборной Микаэль Брандсегг-Нюгор открыл счёт, и его шайба оставалась единственной до последней минуты, пока Эйрик Сальстен не поразил пустые ворота. Благодаря этому успеху Норвегия догнала Данию.
Сборная Казахстана продолжает своё падение — после победы в стартовом матче она проиграла словакам и вчера потерпела второе подряд поражение на турнире. При этом подопечные Галыма Мамбеталиева не смогли ни разу поразить ворота латвийцев. И это несмотря на то что ворота прибалтов защищал не Элвис Мерзликин. Команде Харийса Витолиньша хватило двух голов в середине второго периода, чтобы добиться необходимого результата и подняться на второе место в группе В.
По итогам 40 минут Канада обыгрывала не набравшую ни одного очка на этом турнире Австрию со счётом 6:1. Что при таких раскладах могло пойти не так? Как оказалось — всё! Неизвестно, что произошло во втором перерыве, однако в заключительной трети основного времени на лёд вышли совершенно другие команды. Австрийцы сделали то, чего в истории ЧМ ещё никому и никогда не удавалось — за 20 минут в воротах Джордана Биннингтона побывало пять шайб! Европейцы спаслись на последней минуте и перевели игру в овертайм, где от полного позора «кленовых» спасло индивидуальное мастерство их капитана Джона Тавареса. Мегакамбэк Австрии принёс команде первое очко в копилку, однако победу забрали всë-таки действующие чемпионы.
До стартового вбрасывания поляки и французы замыкали таблицу группы В, и очная встреча должна была определить главного аутсайдера. Более опытная команда обеспечила себе результат уже к середине встречи — в первой половине игры в воротах сборной Польши побывали четыре безответные шайбы. В концовке второго периода Франция ненадолго потеряла концентрацию, позволив сопернику отыграть два гола за полторы минуты, но дальнейшего камбэка не случилось. 4:2 — французы поднялись на пятое место в группе В, по очкам сравнявшись со сборной США.
Денис Лутченко