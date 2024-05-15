Разгром неминуем? Как Швеция подготовит Казахстан к решающим матчам ЧМ по хоккею

Источник: icehockey.kz

После исторической победы в стартовой игре с французами (3:1), казахстанцы потерпели закономерное разгромное поражение от команды Словакии (2:6), а после и от Латвии (0:2). После трех туров Казахстан с тремя очками занимаем шестое в группе В, опережая Германию (3) по дополнительным показателям.

Что касается шведов, то они идут без потерь — выиграли все три матча с разницей 16:4. Сначала они одержали достаточно убедительную победу над своим прямым конкурентом за первое место в группе — сборной США (5:2). А затем были разгромлены Польша (5:1) и вице-чемпионы прошлого года, сборная Германии (6:1).

Так что, ждать какого-либо иного результата, кроме поражения, в матче с «Тре Крунур» подопечным Мамбеталиева вряд-ли стоит. Тем более что и статистика игр со шведами говорит сама за себя. Всего сборные Казахстана и Швеции встречались друг с другом дважды. Причем, на чемпионатах мира команды играли между собой лишь однажды — в 2016 году, тогда шведы разгромили со счетом 7:3.

За десять лет до этого Швеция и Казахстан играли на Олимпийских играх-2006 в Турине (Италия), и тогда шведы также учинили разгром, также забросив семь шайб. Разница лишь в том, что казахстанцы тогда ответили только двумя голами.

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 16.05.2024, 17:20 Казахстан - Швеция -

Скорее всего, тренерский штаб сборной Казахстана не будет требовать от игроков результата и проведет ротацию состава. После матча с Латвией Мамбеталиев сказал, что даст «кое-кому отдохнуть», а у кого-то появится шанс выйти на лед.

Возможно, и ворота сборной будет защищать Никита Бояркин, а Андрею Шутову дадут «выходной». Так что матч со Швецией следует воспринимать как подготовку к следящей игре с Германией (17 мая), от результата которого будет зависеть очень многое и с которой исторически Казахстан играет гораздо более уверенно.

Шведы, наверняка, тоже решат дать отдохнуть лидерам и, таким образом, матч для тренеров обеих команд станет скорее «экспериментальной площадкой» к будущим играм ЧМ-2024. Так что, это игра станет хорошей проверкой резерва сборной Казахстана и возможностью наиграть новые звенья.

Добавим, что сегодня, 15 мая, в группе В состоится матч между Словакией (5) и Польшей (1), а завтра, сразу после игры Швеция — Казахстан, выйдут на лед сборные США (4) и Франции (4).