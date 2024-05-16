Сборная Германии со счетом 8:1 разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

В составе победителей шайбы забросили Доминик Кахун (6-я минута), Кай Висман (19), Леонард Пфёдерль (21), Паркер Туоми (23), Джон-Джейсон Петерка (26, 36), Марк Михаэлис (31) и Нико Штурм (45). У проигравших отличился Маркус Комулс (40).
Сборные Латвии и Германии выступают в группе B, латвийцы потерпели первое поражение на турнире и занимают второе место с 7 очками, немцы поднялись на третье место, у команды 6 очков. В группе B лидирует сборная Швеции (9 очков), четвертое место занимают словаки (5), далее идут сборные США (4), Франции (4), Казахстана (3) и Польши (1). В следующем матче сборная Германии сыграет с командой Казахстана 17 мая, латвийцы на следующий день встретятся со шведами. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды каждой группы.
В другом матче игрового дня встречались сборные Чехии и Дании, выступающие в группе А. Игра завершилась победой хозяев турнира со счетом 7:4.
Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.