Сборная Германии со счетом 8:1 разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Сборные Латвии и Германии выступают в группе B, латвийцы потерпели первое поражение на турнире и занимают второе место с 7 очками, немцы поднялись на третье место, у команды 6 очков. В группе B лидирует сборная Швеции (9 очков), четвертое место занимают словаки (5), далее идут сборные США (4), Франции (4), Казахстана (3) и Польши (1). В следующем матче сборная Германии сыграет с командой Казахстана 17 мая, латвийцы на следующий день встретятся со шведами. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды каждой группы.