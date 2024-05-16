Швейцария возглавила группу, Чехия выиграла матч за пять минут. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 15 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица | Источник: Чемпионат.com

15 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших в нём матчей.

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 15.05.2024, 17:20 Чехия 7 Дания 4

Пока что на домашнем ЧМ чехи чередуют малорезультативные матчи с настоящими голевыми концертами — вот и после всего одной шайбы в игре со Швейцарией «Народны тим» выдала яркий перформанс, позволив разгуляться и сопернику. Датчане, которые за предыдущие три встречи обзавелись всего тремя очками, открыли счёт под занавес первого периода, но уже через пять минут после начала второго были вынуждены отыгрываться со счёта 1:3. Получилось — однако затем Чехии хватило всего пяти минут, чтобы забросить ещё три шайбы и снять вопросы о победителе. В дальнейшем команды обменялись голами, установив окончательный счёт 7:4.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 15.05.2024, 17:20 Германия 8 Латвия 1

После двух поражений подряд с одинаковым счётом 1:6 немцы подумали «А мы что, рыжие?» и решили тоже кого-нибудь разгромить. Под раздачу попала сборная Латвии, которая до вчерашнего дня не знала поражений на этом турнире. Однако во встрече с Германией в ворота прибалтов залетало если не всё, то почти всё, и даже замена Кристерса Гудлевскиса на Элвиса Мерзликина после четырёх пропущенных голов не сильно помогла — последний в итоге пропустил те же четыре шайбы, правда, после 21 броска, а не после 10, как его коллега. Под занавес второго периода немцы дали слабину и пропустили единственный раз в матче, однако последнее слово всё равно оказалось за ними — 8:1 и промежуточное место в первой четвёрке группы В.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 15.05.2024, 21:20 Швейцария 3 Великобритания 0

Видимо, британцы растратили весь голевой запас на Канаду — после двух шайб в ворота «кленовых» представители Соединённого Королевства не смогли найти путь к воротам соперника во втором матче подряд. На этот раз игроков с Туманного альбиона «засушили» швейцарцы, которые позволили им нанести всего 15 бросков в створ. «Крестоносцы» решили главную задачу ещё в первом периоде — вскоре после нереализованного Кевином Фиалой буллитом они забросили победную шайбу, а затем огорчили Великобританию ещё два раза и вышли на первое место в группе А.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 15.05.2024, 21:20 Словакия 4 Польша 0

Любители букмекерских контор могут попробовать поставить на то, что в каждом из оставшихся матчей поляки пропустят не менее четырёх шайб — по крайней мере, в первых четырёх матчах было именно так. В том числе и в игре со словаками, которые забросили по два раза в первом и третьем периодах. За это время успели пострадать два вратаря — первые две шайбы пропустил Томаш Фучик, а вторые — Давид Заболотный, для которого, как и для его российского однофамильца из мира футбола, день получился неудачным.

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Матчи 16 мая

Финляндия — Австрия

Казахстан — Швеция

Канада — Норвегия

США — Франция