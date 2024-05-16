В Канаде вынесли вердикт сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

«Я уверен, что на чемпионате мира нет лентяев. Все стараются показать свой максимум. Кому-то не везет, но в целом все решает класс команды. Казахстан ниже по уровню всех соперников. В матче с Францией — уровень был близок. Здесь шансы на победу были. С Латвией шансов было еще меньше, что в итоге вылилось в поражение. В остальных встречах я не вижу возможностей для сенсаций. Команде поможет только чудо. Единственная реальная возможность — победить Польшу и сохранить место в элитном дивизионе. Это Казахстану по силам», — отметил Беннет.