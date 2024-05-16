Казахстан проиграл третий матч подряд на ЧМ! Не помогли даже чудеса от запасного вратаря

Казахстан — Швеция — 1:3 — обзор матча чемпионата мира по хоккею 2024 | Источник: IIHF

После победы в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с французами сборная Казахстана потерпела два поражения подряд, поочерёдно проиграв Словакии и Латвии. При этом ворота прибалтов команда Галыма Мамбеталиева даже не смогла поразить — Кристерс Гудлевскис в тот день потащил все 22 броска казахстанцев. По итогам трёх матчей наиболее близкая российскому зрителю сборная расположилась на предпоследнем седьмом месте в группе В, на два очка опережая вновь прибывшую в элитный дивизион сборную Польши, с которой Казахстану предстоит сыграть в последнем матче группового этапа.

Сегодня коллективу с наибольшим количеством игроков Континентальной хоккейной лиги в составе противостоял, пожалуй, самый опасный соперник на турнире — сборная Швеции. «Тре крунур» к середине предварительного раунда остались единственной командой, не потерявшей ни одного очка — скандинавы последовательно разобрались с американцами (5:2), поляками (5:1) и немцами (6:1), уверенно расположившись на первом месте в группе. Сложно представить, что должно было произойти, чтобы сегодня эта серия прервалась.

Тем более после трёх дней отдыха — последний раз шведы играли 13 мая. Хотя Казахстан, отдыхавший два дня, тоже выглядел свежо на первых минутах и даже провёл стартовые мгновения в зоне атаки. Тогда же и был нанесён единственный бросок в створ ворот Самуэля Эрссона в первые 20 минут встречи. Никита Бояркин, который сегодня впервые на этом ЧМ вышел в основе, заменив оказавшегося вне заявки Андрея Шутова, трудился гораздо чаще — номинальные гости за этот же отрезок нанесли 15 бросков. Почти все оказались добычей для вратаря «Барыса», кроме одного — в середине периода Маркус Юханссон завершил быструю атаку шведов, низом бросив мимо Бояркина.

В дальнейшем подопечные Сэма Халлама могли ещё не раз и не два увеличивать преимущество в счёте — а их преимущество по игре было подавляющим, — но чудеса на последнем рубеже творил Бояркин, который спасал свои ворота из положения сидя, либо же отражая броски шведов лезвием конька в шпагате.

У Эрссона работы стало чуть побольше, и в одном из эпизодов он едва не пропустил — Кирилла Панюкова выводили на пустые ворота, однако передача пришла нападающему «Амура» не в клюшку, а в коньки, из-за чего тот замешкался и дал возможность голкиперу «Тре крунур» переместиться, чтобы закрыть путь к сетке.

Во втором периоде Казахстан дважды получил возможность реализовать лишнего, однако не только не смог этого сделать, но и сам же пропустил во время второго большинства. Забросил снова Юханссон, но на этот раз Линус — бывший нападающий «Сочи» и «Нефтехимика» убежал в контратаку вместе с Йеспером Фрёденом и, получив от него передачу, бросил из зоны левого круга вбрасывания прямо между щитков Бояркину. Этот гол стал для 31-летнего форварда первым на чемпионатах мира и вторым для шведов в этом матче. Счёт, однако, вообще не отражал ситуации на льду — преимущество скандинавов по броскам после 40 минут было семикратным (!) — 35 против пяти.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242255&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шестой бросок казахстанцев стал голевым — к тому моменту шведы успели огорчить Бояркина ещё один раз, продолжив тенденцию забрасывать в каждом периоде на этом чемпионате мира. В составе наших географических соседей отличился Адиль Бекетаев, который как следует приложился по шайбе после её отскока от борта. Мощнейший щелчок защитника с огромным отрывом стал самым сильным броском в матче — Адиль запустил снаряд со скоростью 162 км/ч!

На этом подвиги обеих команд закончились — до финальной сирены ни казахстанцы, ни явно расслабившиеся шведы больше не забивали. 3:1 — «Тре крунур» продолжили идти со 100-процентным результатом, а команда Мамбеталиева потерпела третье поражение подряд. В следующем матче Казахстан сыграет со сборной Германии, а Швеция — с Латвией.