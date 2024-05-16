Казах из «Барыса» вошел в историю ЧМ по хоккею

Источник: КФХ

Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Адиль Бекетаев на 46-й минуте. Причем его бросок оказался самым сильным на турнире.

«Несмотря на превосходство соперника, Казахстан не сдавался. И это было вознаграждено, когда Адиль Бекетаев нанес идеальный бросок под перекладину с передачи Евгения Рымарева. Скорость шайбы составила 162 км/ч — это самый сильный бросок на турнире на сегодняшний день», — говорится в обзоре IIHF.

Для Казахстана это третье поражение на групповом этапе. Ранее последовали неудачи в матчах против Словакии (2:6) и Латвии (0:2). Единственная победа одержана на старте турнира над Францией (3:1).