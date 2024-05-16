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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казах из «Барыса» вошел в историю ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Швеции на групповом этапе чемпионата мира-2024 в Чехии, передают Vesti.kz.

КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: КФХ

Встреча группы B, прошедшая в Остраве, завершилась со счетом 1:3. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Адиль Бекетаев на 46-й минуте. Причем его бросок оказался самым сильным на турнире.

«Несмотря на превосходство соперника, Казахстан не сдавался. И это было вознаграждено, когда Адиль Бекетаев нанес идеальный бросок под перекладину с передачи Евгения Рымарева. Скорость шайбы составила 162 км/ч — это самый сильный бросок на турнире на сегодняшний день», — говорится в обзоре IIHF.

Для Казахстана это третье поражение на групповом этапе. Ранее последовали неудачи в матчах против Словакии (2:6) и Латвии (0:2). Единственная победа одержана на старте турнира над Францией (3:1).

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут с Германией 17 мая.

Казахстан
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Швеция
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