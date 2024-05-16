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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник сборной Швеции: Вратарь Казахстана был просто невероятен

Защитник сборной Швеции Расмус Далин прокомментировал победный матч с Казахстаном и высоко оценил игру вратаря казахской команды Никиты Бояркина.

Швеция
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Защитник сборной Швеции: вратарь Казахстана был просто невероятен | Источник: IIHF

«Сегодня было весело. Мы большую часть матча владели шайбой. Но ближе к концу игра становится немного напряжённее. Но это была весёлая игра, где мы одержали победу. Их вратарь сегодня был просто невероятен, и у них хорошая игра в обороне», — цитирует Далина шведское издание VMhockey.

Никита Бояркин отразил 41 из 44 бросков по своим воротам во встрече чемпионата мира — 2024 с национальной командой Швеции. Напомним, этот матч стал для Бояркина первым на турнире.

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Казахстана и Швеции. Победу со счётом 3:1 одержала шведская национальная команда.

В следующем матче мирового первенства сборная Казахстана встретится с Германией 17 мая, команда Швеции сыграет со сборной Латвии 18 мая.

Казахстан
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Швеция
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