Защитник сборной Швеции: вратарь Казахстана был просто невероятен | Источник: IIHF

«Сегодня было весело. Мы большую часть матча владели шайбой. Но ближе к концу игра становится немного напряжённее. Но это была весёлая игра, где мы одержали победу. Их вратарь сегодня был просто невероятен, и у них хорошая игра в обороне», — цитирует Далина шведское издание VMhockey.

Никита Бояркин отразил 41 из 44 бросков по своим воротам во встрече чемпионата мира — 2024 с национальной командой Швеции. Напомним, этот матч стал для Бояркина первым на турнире.

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы В — сборными Казахстана и Швеции. Победу со счётом 3:1 одержала шведская национальная команда.