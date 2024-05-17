Австрия сотворила историю, США разбили Францию. Итоги дня на ЧМ по хоккею

Итоги дня на чемпионате мира по хоккею 16 мая 2024 года, расписание, результаты, обзор, видео голов, таблица | Источник: Чемпионат.com

16 мая состоялся шестой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги четырёх прошедших матчей.

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 16.05.2024, 17:20 Казахстан 1 Швеция 3

Встреча Казахстана и Швеции не несла в себе интриги до матча, не произошло ничего экстраординарного и во время него. «Тре Крунур» спокойно и размеренно нагружали Никиту Бояркина, нанеся в итоге 44 броска. Но при этом особо разжиться голами шведам не удалось, отличившись строго по разу в каждом из периодов. Сборная Казахстана смогла порадовать своих болельщиков хоть одной заброшенной шайбой — Адиль Бекетаев могучим щелчком лишил «сухаря» Эрссона.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 16.05.2024, 17:20 Финляндия 2 Австрия 3

А вот в параллельном матче в группе А событий было больше и были они насыщеннее. После чумового камбэка австрийцев в матче с Канадой финны должны были учесть, с кем имеют дело. И начало к этому располагало — уже к девятой минуте подопечные Ялонена повели 2:0. Но для австрийцев это не критическое отставание, как мы выяснили несколько дней назад. Одна шайба была отыграна уже во втором периоде, в третьем счёт стал равным, а победный гол Баумгартнера был забит за 0,2 секунды до конца основного времени. Первая победа Австрии над Финляндией в истории.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 16.05.2024, 21:20 США 5 Франция 0

Американцы, несмотря на свой крутой по меркам чемпионата мира состав, на старте испытали проблемы, проиграв два матча из трёх. Однако во встрече с аутсайдерами группы «звёздно-полосатые» не имели права оступаться. И уже в первом периоде в воротах французов побывало четыре шайбы, которые и предопределили успех. В третьем периоде точку поставил Шейн Пинто. «Какая боль», — пропела бы группа «Чайф», а мы просто констатируем победу сборной США.

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Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 16.05.2024, 21:20 Канада 4 Норвегия 1

А как дела у Канады после звонкой оплеухи от Австрии? У них всё хорошо. Да настолько, что они решили свести угрозу своим воротам к минимуму аж до 37-й минуты матча. Именно тогда норвежцы нанесли первый бросок в створ. Однако уже после второго Доусу пришлось вытаскивать шайбу из ворот. Но «кленовые» забросили ещё дважды и спокойно довели дело до победы.

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