Полным фиаско обернулся матч Казахстана с финалистом ЧМ по хоккею

Благодаря этому успеху Германия набрала 9 очков и вышла на второе место в таблице. Подопечные Галыма Мамбеталиева с 3 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке. Для них это четвертое и самое крупное поражение на текущем турнире. Ранее последовали неудачи в играх против Словакии (2:6), Латвии (0:2) и Швеции (1:3). Единственная победа пришлась на стартовый матч с Францией (3:1).