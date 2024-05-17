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21:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами

Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче с Германией в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Казахстан
ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: icehockey.kz

Им стал нападающий Роман Старченко, отличившийся голом на 8-й минуте.

При этом подопечные Галыма Мамбеталиева уступили со счетом 2:8. Следующую игру они проведут против США 19 мая.

После этой виктории Германия с 9 очками расположилась на втором месте группы B, казахстанцы с 3 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке.

Напомним, на чемпионате мира 2023 года Германия стала вице-чемпионом, проиграв в финале Канаде со счетом 2:5.

Германия
8:2
2:1, 3:0, 3:1
Казахстан
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