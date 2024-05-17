Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами

Им стал нападающий Роман Старченко, отличившийся голом на 8-й минуте.

При этом подопечные Галыма Мамбеталиева уступили со счетом 2:8. Следующую игру они проведут против США 19 мая.

После этой виктории Германия с 9 очками расположилась на втором месте группы B, казахстанцы с 3 баллами остались на предпоследней, седьмой строчке.