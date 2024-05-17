Казахстанского хоккеиста наградили за матч с вице-чемпионами

Хоккей, Чемпионат мира, Группа B17.05.2024, 17:20 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8479 зрителей
|Харольд Крайс
|Галым Мамбеталиев
|Филипп Грубауэр
|Андрей Шутов(Никита Бояркин)
|01:02
|Максимилиан Шубер(Войцех Стаховяк, Йон Петерка)
|02:24
|Паркер Туоми(Максимилиан Кастнер, Колин Угбекиле)
|06:30
|Йонас Мюллер
|07:59
|Роман Старченко(Кирилл Панюков, Евгений Рымарев)
|21:11
|Йон Петерка(Кай Висманн, Войцех Стаховяк)
|21:32
|Мориц Мюллер
|28:29
|Лукас Райхель(Леонард Пфедерль)
|31:12
|Алихан Омирбеков
|35:17
|Лукас Кельбле(Йон Петерка, Войцех Стаховяк)
|50:27
|Лукас Райхель(Войцех Стаховяк, Йон Петерка)
|51:52
|Артем Королев(Олег Бойко, Алихан Асетов)
|53:48
|Йонас Мюллер
|54:14
|Фредерик Тиффельс(Нико Штурм)
|58:34
|Максимилиан Кастнер(Паркер Туоми, Александер Эль)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Микаэль Хольм(Швеция)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)