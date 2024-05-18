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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Швейцарии разгромила команду Дании, забросив восемь безответных шайб

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Дании и Швейцарии.

Дания
ШвейцарияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборная Швейцарии разгромила команду Дании, забросив восемь безответных шайб | Источник: Чемпионат.com

Победу со счётом 8:0 одержала швейцарская команда.

На пятой минуте первого периода Нико Хишир с передач Кевина Фиалы и Романа Йози открыл счёт в матче. На 18-й минуте периода Йози удвоил преимущество сборной Швейцарии.

На 39-й секунде второго периода Кевин Фиала с передач Андреса Амбюля и Нико Хишира сделал счёт 3:0. Через три минуты Кевин Фиала с передачи Нико Хишира оформил дубль, сделав счёт 4:0. На 14-й минуте периода Свен Зентелер с передачи Дарио Симьона довёл счёт до разгромного.

В начале третьего игрового отрезка Кэлвин Тюркауф и Кристоф Берчи забросили шестую и седьмую шайбу сборной Швейцарии соответственно. На 15-й минуте периода Тристан Шерве с передачи Кристофа Берчи установил окончательный счёт во встрече.

Дания
0:8
0:2, 0:3, 0:3
Швейцария
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