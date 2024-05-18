Сборная Словакии победила Францию в матче ЧМ-2024 и поднялась на 3-е место в группе B

Дублем в составе победителей отметился экс-форвард ряда клубов КХЛ Либор Гудачек. Ещё по шайбе записали на свой счёт Павол Регенда и Марио Грман.

Словацкая сборная одержала четвёртую подряд победу, набрала 11 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице группы B, обойдя сборную США, у которой 10 очков. Команда Франции проиграла в четвёртый раз на этом турнире, осталась с четырьмя очками и идёт на шестом месте в группе.