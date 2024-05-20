Сборная Казахстана со счетом 1:10 проиграла команде США на чемпионате мира по хоккею

Сборная США гарантировала себе участие в плей-офф, команда, выступающая в группе B, занимает второе место с 13 очками после 6 матчей и не опустится ниже четвертого места, гарантирующего проход в плей-офф. Сборная Казахстана в шести играх набрала 3 очка и в предыдущей игре против сборной Германии (2:8) лишилась шансов на выход в плей-офф.