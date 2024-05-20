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02:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Казахстана со счетом 1:10 проиграла команде США на чемпионате мира по хоккею

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Сборная США со счетом 10:1 обыграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Праге и Остраве.

США
КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: IIHF

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8, 19 и 46-я минуты), Мэттью Болди (5, 24), Брок Нельсон (17), Гэвин Бриндли (22), Люк Кунин (32), Кевин Хейз (46), Джонни Годро (51). У казахстанской сборной отличился Алихан Омирбеков (47).

Самое крупное поражение сборная Казахстана потерпела от сборной США в 2010 году (0:10).

Сборная США гарантировала себе участие в плей-офф, команда, выступающая в группе B, занимает второе место с 13 очками после 6 матчей и не опустится ниже четвертого места, гарантирующего проход в плей-офф. Сборная Казахстана в шести играх набрала 3 очка и в предыдущей игре против сборной Германии (2:8) лишилась шансов на выход в плей-офф.

Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.

США
10:1
4:0, 3:0, 3:1
Казахстан
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