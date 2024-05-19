Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Казахстан
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20.05
Великобритания
Норвегия
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
17:20
Норвегия
Австрия
17:20
США
Казахстан
18.05
Франция
Словакия
18.05
Чехия
Великобритания
18.05
Германия
Польша
18.05
Канада
Финляндия
18.05
Дания
Швейцария
18.05
Латвия
Швеция
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
20:21 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная США устроила разгром Казахстану на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела шестую игру на чемпионате мира-2024 против команды США, сообщают Vesti.kz.

Казахстан
СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: icehockey.kz

Игра в чешской Остраве завершилась уверенной победой коллектива Джона Хайнса — 10:1.

В составе сборной США отличились Мэтт Болди (дубль), Брэди Ткачук (хет-трик), Брок Нельсон, Люк Канин, Гэвин Бриндли, Кевин Хейз и Джонни Годро. В составе сборной Казахстана гол забил Алихан Омирбеков.

По итогам шести проведенных игр сборная Казахстана имеет в активе три набранных балла. Команда занимает предпоследнее седьмое место в группе В. Что касается американских хоккеистов, то они набрали 13 очков и поднялись на второе место в группе.

Заключительный матч сборная Казахстана на ЧМ-2024 проведет 20 мая против сборной Польши.

США
10:1
4:0, 3:0, 3:1
Казахстан
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь