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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Джонни Годро установил два исторических рекорда в матче с Казахстаном на ЧМ-2024

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная США одержала разгромную победу над командой Казахстана (10:1).

США
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Нападающий звёздно-полосатых Джонни Годро отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами. Этот результат помог 30-летнему форварду набрать 43 очка за карьеру на взрослых чемпионатах мира, что является рекордом в истории сборной США. По этому показателю Годро обошёл предыдущего рекордсмена — Патрика Кейна (42).

Также форвард «Коламбус Блю Джекетс» стал лидером среди американских игроков в истории чемпионатов мира по количеству результативных передач (30), обойдя всё того же Кейна (28).

Таким образом, подопечные Джона Хайнса набрали 13 очков и за один матч до конца группового этапа вернулись на второе место в группе B, обойдя Германию и Словакию.

США
10:1
4:0, 3:0, 3:1
Казахстан
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