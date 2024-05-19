Джонни Годро установил два исторических рекорда в матче с Казахстаном на ЧМ-2024

Нападающий звёздно-полосатых Джонни Годро отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами. Этот результат помог 30-летнему форварду набрать 43 очка за карьеру на взрослых чемпионатах мира, что является рекордом в истории сборной США. По этому показателю Годро обошёл предыдущего рекордсмена — Патрика Кейна (42).

Также форвард «Коламбус Блю Джекетс» стал лидером среди американских игроков в истории чемпионатов мира по количеству результативных передач (30), обойдя всё того же Кейна (28).