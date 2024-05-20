Канада возглавила свою группу на хоккейном ЧМ! Повержен крайне неудобный соперник

Сборная Швейцарии с недавних пор превратилась в чуть ли не самого неудобного соперника Канады на международной арене. Именно швейцарцы на данный момент стали последней сборной, которая не пустила канадцев в финал ЧМ, переиграв их в полуфинале первенства-2018. Через год команда Патрика Фишера остановилась в секунде от того, чтобы выбить «кленовых» в четвертьфинале, пропустив на 59:59 и проиграв в овертайме. Три последних матча на групповом этапе ЧМ тоже выиграли швейцарцы.

В принципе, «сборная белого креста» давала достойный отпор канадским звёздам даже на ванкуверской Олимпиаде, когда поколение Хишира и Фиалы ещё не дошло до взрослого хоккея. Сейчас же у команды Фишера в строю почти все звёзды, кроме завалившего сезон Тимо Майера. Швейцарцы реализуют 40% своих попыток в большинстве (пусть большинство этих шайб пришлось на игру с Австрией), а Роман Йози, как почти всегда на ЧМ, выглядит неудержимым. Канадцы же подходили к игре с одной потерей: защитник Боуэн Байрэм в прошлой игре решил проверить ракушку Ессе Пульюярви на прочность и был дисквалифицирован на матч.

С первых же смен канадцы включились, словно доказывая сонму российских экспертов, что в Праге энхаэловских гостей интересует не только местное пивоварение. Хорошая активность в чужой зоне привела к тому, что Кристиан Марти в единоборстве неосторожно мазнул по лицу Пьера-Люка Дюбуа клюшкой. Большинство у канадцев на турнире совсем не клеилось даже с учётом того, что они успели сыграть со всеми аутсайдерами группы — лишь две шайбы. Однако очень быстро благодаря рикошету от Дина Кукана шайба отскочила к Дилану Козенсу, который прошил пустой угол и забил первым же канадским броском.

Впрочем, вскоре уже и Швейцария вспомнила, что большинство по турниру они реализуют отлично. Джейми Олексяк неаккуратно действовал локтем, и Кевин Фиала красиво обыграл чуть прижавшихся к своим воротам защитников канадцев. Остаток периода поопаснее провели швейцарцы, хотя канадцы чуть не вышли вперёд — некоторые игроки уже начали праздновать гол, но Йози успел спасти ворота в последний момент и вынес шайбу.

В начале второго периода швейцарцы вышли вперёд: Ромен Лёффель бросал от синей в почти открытый угол, Биннингтон был плотно перекрыт своими и чужими игроками, поэтому и момента броска не видел, и переместиться не успел. И казалось бы, швейцарцы получили прекрасную возможность играть в своё удовольствие — но тот же Фиала в рядовом моменте в центре площадки решил вынести того же Козенса колено в колено. Травму форвард «ЛА» не нанёс, хотя в худшем случае мог: Кевина полетело мутузить сразу несколько канадцев, а после этого Фиала узнал, что получил 5+20.

Из-за грубой канадской мести их большинство сократилось до трёх минут, но оказалось очень насыщенным событиями. Сначала Козенс очень быстро забил, показав всю резкость своего броска. Затем Кэлвин Тюркауф воспользовался тем, что Коннор Бедард заснул в центре площадки — фол первого номера драфта привёл к буллиту, который швейцарцы не реализовали. После ещё пары провалов в обороне показалось, что канадцы совсем расслабленно проводят несгораемое большинство, однако в концовке они расчертили классную комбинацию с выводом Ника Пола на пустые ворота. Наш старый рижский «друг» Эндрю Манджапане отметился ассистентским хет-триком.

Уже после этого канадцы могли забивать и четвёртую, но Джек Макбэйн пожадничал: форвард «Аризоны» мог вывести партнёра и расписать ситуацию «2 в 0», но вместо этого выбрал не лучший бросок в щитки опытнейшего Леонардо Дженони. В самой концовке четвёртый гол мог забивать и Пауэр, но не попал в створ.

А вот третий период на фоне довольно ярких и насыщенных 40 минут получился скучноватым. Долгое время швейцарская сборная вообще не могла попасть в створ ворот Биннингтона — этому помогло только очередное большинство, которое команда Фишера уже не реализовала. Следующий период активности проигрывающей команды пришёлся на последние полторы минуты, но Канада выстояла в игре «5 на 6».

Команда Андре Туриньи выиграла все шесть матчей на групповом этапе, хотя чуть не опарафинилась в игре с Австрией. На ЧМ впервые с 2015-го Канада выиграла матч у Швейцарии в основное время — тогда ЧМ проходил в той же Праге. Для того, чтобы обеспечить первое место в группе, канадцам надо не проиграть Чехии, однако к ним на помощь уже спешит бостонская связка Заха — Пастрняк.