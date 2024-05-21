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02:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею

ПРАГА, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Праге и Остраве.

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НорвегияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

В составе победителей шайбы забросили Никита Михайлис (13-я минута), Валерий Орехов (51) и Роман Старченко (55). У поляков отличился Камиль Валега (10).

Сборная Казахстана набрала 6 очков и гарантировала себе сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира. Высший дивизион покидают команды, занявшие последние места в своих группах. В группе B последнее, восьмое место заняла сборная Польши, набравшая 1 очко.

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Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион чемпионата мира в 2019 году, в 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. Поляки вышли в элитный дивизион в 2023 году.

В другом матче группы B сборная Швеции со счетом 3:1 обыграла французов. Шведы возглавляют турнирную таблицу с 18 очками после шести матчей, далее идут сборные США (13 очков; 6 матчей), Германии (12; 6), Словакии (12; 6), Латвии (9; 6), Казахстана (6; 7), Франции (4; 6) и Польши (1; 7). Выход в плей-офф себе гарантировали сборные Швеции, США и Германии.

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В матчах группы A сборная Норвегии победила команду Великобритании (5:2), финские хоккеисты переиграли датчан (3:1). Лидером группы является сборная Канады (17; 6), далее идут сборные Чехии (15; 6), Швейцарии (14; 6), Финляндии (10; 6), Австрии (7; 6), Норвегии, Дании (обе — 6; 7) и Великобритании (0; 6). Участие в плей-офф гарантировали сборные Канады, Чехии и Швейцарии, команда Великобритании покинет элитный дивизион.

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Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз.

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