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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
00:04 (мск), источник: Vesti.kz

Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в топ-дивизионе чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это стало возможным благодаря победе над Польшей в заключительном матче группового этапа.

Казахстан
ПольшаЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: IG/kazakhstanhockey

Напомним, мировое первенство проходит в Чехии. Казахстан и Польша являются аутсайдерами группы В. Перед матчем подопечные Галыма Мамбеталиева опережали соперника лишь на два очка, командам предстояло в очном противостоянии выяснить, кто останется в элите, а кто вылетит в более низший дивизион.

В итоге Казахстан обыграл Польшу со счетом 3:1. Соперники повели на десятой минуте встречи, но уже на 13-й Никита Михайлис сравнял с передачи Аркадия Шестакова. На 51-й Валерий Орехов вывел сборную вперед, ему ассистировали Михайлис и Данияр Самат. А на 55-й точку во встрече поставил Роман Старченко.

Таким образом, в семи встречах команда Мамбеталиева набрала шесть очков и сохранила прописку в элите, а Польша покинула топ-дивизион.

Напомним, что ранее на ЧМ Казахстан обыграл Францию (3:1), а затем потерпел пять поражений подряд — от Словакии (2:6), Латвии (0:2), Швеции (1:3), Германии (2:8) и США (1:10).

Казахстан
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Польша
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