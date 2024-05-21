Остались в элите! Сборная Казахстана выиграла решающий матч на ЧМ по хоккею

Источник: IG/kazakhstanhockey

Напомним, мировое первенство проходит в Чехии. Казахстан и Польша являются аутсайдерами группы В. Перед матчем подопечные Галыма Мамбеталиева опережали соперника лишь на два очка, командам предстояло в очном противостоянии выяснить, кто останется в элите, а кто вылетит в более низший дивизион.

В итоге Казахстан обыграл Польшу со счетом 3:1. Соперники повели на десятой минуте встречи, но уже на 13-й Никита Михайлис сравнял с передачи Аркадия Шестакова. На 51-й Валерий Орехов вывел сборную вперед, ему ассистировали Михайлис и Данияр Самат. А на 55-й точку во встрече поставил Роман Старченко.

Таким образом, в семи встречах команда Мамбеталиева набрала шесть очков и сохранила прописку в элите, а Польша покинула топ-дивизион.