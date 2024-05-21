Казахстан не вылетел из элиты хоккейного ЧМ! Помогли голы чемпионов из «Металлурга»

Казахстан — Польша — 3:1 — обзор матча чемпионата мира по хоккею 2024, видео голов | Источник: Чемпионат.com

Нынешняя схема группового этапа ЧМ критикуется сразу после её введения в 2012-м: из-за его растянутости топовым сборным особо не надо напрягаться — они и так выйдут. Проблема в том, что не надо напрягаться и тем командам, которые борются только за выживание. Если по формуле, которая действовала бо́льшую часть нулевых, в финальной пульке за выживание надо было выигрывать два матча для выживания, то сейчас зачастую хватает и одного. Из-за этого аутсайдеры часто сливают матчи с топ-сборными, сохраняя силы на один ключевой.

Год назад Казахстан ехал на ЧМ с заниженными ожиданиями, но после трёх побед сам же их завысил. Однако после стартовой победы над французами больше команде Галыма Мамбеталиева гордиться было нечем — пять поражений увенчали 1:10 от США. Поляки же проиграли шесть матчей, но показали зубы, достойно отыграв и со шведами, и с американцами. Достойность эта помогла набрать им лишь очко, и для сохранения места в прописке им надо было обыграть Казахстан в основное время, ну, а команде Мамбеталиева хватало и простого ухода матча в ОТ.

Первая половина первого периода вышла совсем тусклой: команды на двоих нанесли один бросок, пасы были неточными, а шайба не раз уходила в проброс. Казалось, что поляки были чуточку активнее, но долгое время это им не помогало. Казалось, не поможет и большинство: польская сборная была единственной, не забивавшей до этого в большинстве. Однако спецбригада стрельнула в ключевой момент: казахстанские защитники на пятаке проспали Камила Валенгу, и форвард чешского «Тршинеца» в борьбе пропихнул шайбу в ворота.

Казахстанская команда после гола какое-то время выглядела растерянной, но у неё тоже было спящее оружие — Никита Михайлис. Один из самых дорогих форвардов «Металлурга» бледно провёл чемпионский плей-офф, а после смены джерси отметился на ЧМ лишь одним очком за передачу. В критический момент Никита взял всё в свои руки, после вбрасывания в центре площадки оформил проход по пустому флангу, обвёл пару соперников и прошил ворота натурализованного Джона Мюррея. После этого в концовке периода поактивнее были поляки, но конвертировать территориальное преимущество в голы они не сумели.

Второй период долгое время получался таким же бестолковым. Хотя казахстанская сборная на старте двадцатиминутки выглядела получше в позиционных атаках, движение шайбы не приводило к броскам по воротам, поляки плотно защищались в своей зоне. Качество игры не улучшалось, команды (особенно поляки) часто пробрасывались. Казахстан схватил пару глупых удалений, особенно отличился Аркадий Шестаков, который заехал вратарю Мюррею за воротами, однако «бяло-червоные» после успеха в первом периоде больше лишнего реализовать не могли. На игру элитного дивизиона игра стала похожа минуты после 30-й, когда обе команды стали генерировать хорошие моменты, однако вратари играли лучше полевых.

На третий период Казахстан выходил при ситуации, которая полностью устраивала команду, никуда бежать не надо было. А вот полякам бежать надо было, но долгое время это особенно не получалось: для того чтобы взламывать схемы соперника, им просто не хватало класса. Моментов для контратак Казахстан не давал, а вскоре забил сам: Валерий Орехов здорово подключился к позиционной атаке. Это был уже второй гол игрока «Металлурга» в матче — и, как для Михайлиса, он стал для свежеиспечённого чемпиона первым на ЧМ.

И теперь полякам для выживания надо было забивать уже два гола, а времени на это было совсем мало. В отдельных моментах Казахстан выбирал схему 1−4 и сам мог ловить соперника на контратаках. Третий гол после неё и произошёл: 38-летний Роман Старченко подкараулил не лучшее решение от 39-летнего Марцина Колуша, и главный ветеран сборной Казахстана оформил третий гол после выхода «в ноль». Поляки после этого успели поиграть и «6 на 4», но игра была сделана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xTl2nwBWRtE?si=4IJJTbNHgH2TCoEh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казахстан остался в элите — но выступление команды вряд ли оставило у кого-то чувство радости. Грустно представить, что будет, когда уйдёт на покой тот же Старченко, а качество местного нового поколения вызывает вопросы — то на ЮЧМ эта команда обыгрывает чехов, то без шансов отлетает нашей сборной на Кубке Будущего. Поляки же оставили весьма приятное впечатление на фоне других «вылетантов» последних лет — но очевидно, что у этой команды для сохранения прописки было слишком мало мастерства.