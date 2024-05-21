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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Определены лучшие игроки сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

Определены лучшие игроки сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 по хоккею, который проходит в Чехии, сообщают Vesti.kz.

КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: icehockey.kz

Ими стали капитан Роман Старченко, голкипер Андрей Шутов и защитник Артем Королев.

Старченко принял участие во всех матчах группового этапа и заработал 5 (3+2) баллов. 38-летний капитан стал лучшим снайпером и бомбардиром сборной Казахстана на ЧМ-2024.

22-летний Королев провел на турнире семь матчей и набрал два (1+1) очка.

26-летний Шутов одержал две победы, отразил 87,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3,61.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2024 сборная Казахстана обыграла команду Польши со счетом 3:1 и сохранила место в элитном дивизионе мирового хоккея на следующий год.

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