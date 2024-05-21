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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира — 2024

В Праге на «O2 Арене» закончился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная Канады добилась победы над командой Чехии со счётом 4:3 в овертайме.

Канада
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Сборная Канады обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Обе команды завершили выступление на групповом этапе.

В составе сборной Канады шайбами отметились Дилан Козенс, Доусон Мерсер и Брэндон Хагель. Шайбы в составе чешской сборной забросили Доминик Кубалик, Ондржей Палат и Роман Червенка. В овертайме победный гол в меньшинстве забил Дилан Козенс.

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Таким образом, сборная Канады стала победителем группы А с 19 очками в семи матчах.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Канада
4:3ОТ
0:0, 0:0, 3:3
Чехия
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