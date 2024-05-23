Сборная Канады уверенно победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ-2024

На третьей минуте первого периода Джаред Макканн с передачи Колтона Парэйко открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Пьер-Люк Дюбуа с передач Боуэна Байрэма и Джона Тавареса удвоил преимущество сборной Канады. На восьмой минуте периода Петер Цегларик с передачи Юрая Слафковски размочил счёт в игре.

На седьмой минуте третьего периода Дилан Гюнтер с передач Ника Пола и Брэндона Хагеля забросил четвёртую шайбу канадской команды. Через 20 секунд Брэндон Танев с передач Дэймона Сиверсона и Доусона Мерсера довёл счёт до крупного. Спустя 28 секунд Милош Келемен с передачи Павола Регенды забросил вторую шайбу команды Словакии во встрече. На 17-й минуте периода Марек Гривик сократил отставание сборной Словакии до двух шайб. В конце встречи Ник Пол установил окончательный счёт во встрече.