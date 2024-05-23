Сборная Канады уверенно победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ-2024

Хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала23.05.2024, 17:20 (МСК UTC+3)o2 Arena, 17275 зрителей
|Джордан Биннингтон
|Самуэль Главай(Самуэль Главай)
|02:45
|Джаред Маккэн(Колтон Парэйко)
|04:15
|Пьер-Люк Дюбуа(Боуэн Байрам, Джон Таварес)
|04:57
|Марио Грман
|07:56
|Петер Цегларик(Юрай Слафковски)
|23:48
|Ник Пол(Дилан Гюнтер, Коннор Бедард)
|30:51
|Боуэн Байрам
|41:56
|Павол Регенда
|41:56
|Павол Регенда
|46:20
|Дилан Гюнтер(Ник Пол, Брэндон Хагель)
|46:40
|Брэндон Танев(Дэймон Северсон, Доусон Мерсер)
|47:08
|Милош Келемен(Павол Регенда)
|52:07
|Брэндон Танев
|52:07
|Юрай Слафковски
|54:14
|Эндрю Манджапане
|54:14
|Патрик Кох
|55:42
|Майкл Бантинг
|55:42
|Коннор Бедард
|56:57
|Марек Гривик(Шимон Немец, Либор Гудачек)
|59:10
|Ник Пол
|59:53
|Милош Келемен
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Микко Каукокари(Финляндия)