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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады уверенно победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ-2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами Канады и Словакии.

Канада
СловакияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Победу со счётом 6:3 одержала североамериканская сборная.

На третьей минуте первого периода Джаред Макканн с передачи Колтона Парэйко открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Пьер-Люк Дюбуа с передач Боуэна Байрэма и Джона Тавареса удвоил преимущество сборной Канады. На восьмой минуте периода Петер Цегларик с передачи Юрая Слафковски размочил счёт в игре.

На четвёртой минуте второй двадцатиминутки Ник Пол с передач Коннора Бедарда и Дилана Гюнтера сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Дилан Гюнтер с передач Ника Пола и Брэндона Хагеля забросил четвёртую шайбу канадской команды. Через 20 секунд Брэндон Танев с передач Дэймона Сиверсона и Доусона Мерсера довёл счёт до крупного. Спустя 28 секунд Милош Келемен с передачи Павола Регенды забросил вторую шайбу команды Словакии во встрече. На 17-й минуте периода Марек Гривик сократил отставание сборной Словакии до двух шайб. В конце встречи Ник Пол установил окончательный счёт во встрече.

Канада
6:3
2:1, 1:0, 3:2
Словакия
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