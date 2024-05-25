Суперсенсация на ЧМ по хоккею! Канаду не спасли суперзвезды НХЛ, Швейцария — в финале

Канада — Швейцария — 2:3Б, обзор полуфинала ЧМ-2024 по хоккею | Источник: Чемпионат.com

Канадцы подходили к полуфиналу в качестве главного фаворита чемпионата мира — 2024. Пока их никто не смог остановить, и, даже несмотря на не самую убедительную игру время от времени, «кленовые» неизменно оставляли ощущение: «вы можете играть намного лучше, вы можете забить, сколько сможете — но победим всё равно мы».

Швейцария же отлично прошла групповой этап. Они стали третьей сборной по количеству очков на групповом этапе и потерпели лишь одно поражение. От кого? Правильно, от Канады. В том матче «крестоносцы» даже выигрывали 2:1, но всё равно уступили, не сумев ничего противопоставить «кленовым».

Но полуфинал активнее начала именно Швейцария. Она переигрывала своего соперника и к 10-й минуте вела по соотношению бросков в створ — 6:0. Канадцы выглядели сонными и инертными, будто бы забыли выйти на матч. Нельзя сказать, что у них не было шансов, но довести дело до прицельного броска не выходило.

И на 16-й минуте Канада поплатилась на недонастрой.

На отметке 13:07 Джаред Макканн получил необязательное удаление за подножку. Швейцарцы начали разыгрывать второе большинство в матче, но до опасности не доходило. Они даже упустили контратаку «один в ноль». А под конец пребывания в численном большинстве Ромен Лёффель отдал аккуратную передачу на вершину правого круга вбрасывания. НХЛовец Кевин Фиала решил нанести бросок в касание — и шайба залетела в ближнюю девятку! 1:0!

Не прошло и двух минут после гола, как Джейми Олексяк вновь оставил канадцев в меньшинство.

«Крестоносцы» немного покатали шайбу, а после отдали лидеру команды Роману Йози. Защитник щёлкнул от синей — и Нино Нидеррайтер на пятачке подправил шайбу. 2:0! При таком доминировании Швейцарии сборные и ушли на перерыв.

Второй период активнее начали уже канадцы. «Кленовые» забегали и серьёзно надавили на соперника, ничего не позволяя сделать сопернику. Вновь организовали выход «один в ноль», но у нападающего не получилось поднять шайбу над щитком Леонардо Дженони.

Давление возрастало — и на 35-й минуте Брэндон Танев отыграл один гол! Олен Целльвегер набросил от синей линии, шайба застряла на пятачке — и там расторопнее всех оказался нападающий «Сиэтла», «распечатавший» Дженони. 1:2!

На старте третьего периода доминирование Канады достигло пика. Тут уже «кленовые» полностью перебрасывали соперника и уже на первой минуте едва не сравняли счёт. Дженони крутился в воротах, отражая град бросков, но, когда шайба дошла до Джона Тавареса, уже лежал на льду и почти ничего не мог сделать. Однако лидер «Торонто» не смог попасть в створ!

К восьмой минуте Канады переигрывала Швейцарию и по количеству бросков в створ — 8:1. Однако именно в этот момент «крестоносцы» едва не увеличили преимущество. Джордан Биннингтон спас канадцев после опасного броска с ползоны, однако шайба дошла до Фиалы, который из левого круга вбрасывания наносил бросок уже в пустые ворота. Но Колтон Парэйко успел подставить клюшку — в неё и угодил Кевин!

А на 58-й минуте Канада сравняла. Опытнейший Андерс Амбюль выбросил шайбу за пределы площадки и оставил Швейцарию в меньшинстве. Канадцы долго разыгрывали, а потом Коннор Бедард с правого фланга отдал на пятачок, откуда Тавареса благодаря рикошету переправил шайбу в ворота. 2:2!

Под занавес третьего периода швейцарцы получили удаление за нарушение численного состава. Канада опять насела.

И в овертайме «кленовые» продолжили нагнетать. Чудом швейцарцы отбились. В середине 10-минутки, играя в большинстве, «крестоносцы» и вовсе пропустили контратаку «один в ноль»! Дилан Козенс убежал и попытался переиграть Дженони, но вратарь в эффектном прыжке ловушкой вытащил шайбу.

На последней минуте швейцарцы сделали свой укол, но не удалось перевести шайбу в ворота.

В итоге команды дошли до серии буллитов. Такой нервный и напряжённый матч не мог завершиться иначе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241493&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бедард начал серию, резким броском «пробив» Дженони. После промахов с каждой стороны Фиала сравнял счёт второй попыткой. Оуэн Пауэр на четвёртом броске переиграл вратаря Швейцарии, но попал в штангу! А Свен Андригетто в следующей же попытке переиграл Биннингтона! В пятой попытке Дженони отразил бросок Козенса и вывел Швейцарию в финал!

Таким образом, впервые с 2018 года Канада не сыграет в решающем матче чемпионата мира. Тогда «кленовые» в полуфинале проиграли… Швейцарии!

В финале Швейцария сыграет с хозяевами ЧМ-2024 Чехией. И такое произойдёт впервые в истории! Никогда прежде в финале чемпионата мира не играли Швейцария и Чехия.

А канадцы сразятся за бронзу со Швецией, которая до полуфинала тоже не проигрывала.