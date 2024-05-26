Ягра включили в Зал славы Международной федерации хоккея

Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Праге, где проходит чемпионат мира по хоккею.

Помимо Ягра, такой чести были удостоены трехкратная чемпионка мира американка Натали Дарвиц, двукратный олимпийский чемпион швед Кенни Йонссон, чемпион мира словак Игор Либа, 15-кратный участник мировых первенств финн Петтери Нуммелин, двукратный чемпион мира чех Ярослав Поузар, олимпийский чемпион в составе сборной Канады Райан Смит, а также главный тренер женской канадской национальной команды, приведший ее к двум победам на Олимпиадах, Мелоди Дэвидсон.

В апреле Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.