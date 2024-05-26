Ягра включили в Зал славы Международной федерации хоккея
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Яромир Ягр включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Яромир Ягр включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).
Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Праге, где проходит чемпионат мира по хоккею.
Помимо Ягра, такой чести были удостоены трехкратная чемпионка мира американка Натали Дарвиц, двукратный олимпийский чемпион швед Кенни Йонссон, чемпион мира словак Игор Либа, 15-кратный участник мировых первенств финн Петтери Нуммелин, двукратный чемпион мира чех Ярослав Поузар, олимпийский чемпион в составе сборной Канады Райан Смит, а также главный тренер женской канадской национальной команды, приведший ее к двум победам на Олимпиадах, Мелоди Дэвидсон.
В апреле Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах. Он побил достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в НХЛ, когда ему было 52 года и 11 дней.
Он был выбран «Питтсбургом» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 1990 года под общим пятым номером. Он принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах, в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010) и бронзовым призером мировых первенств (1990, 2011).