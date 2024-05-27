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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Триумф чехов, ментальные проблемы шведов, вечные неудачи американцев. Итоги чемпионата мира по хоккею

Турнир получился удачным — очень жаль, что наша сборная не принимала в нем участия.

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ФинляндияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Чемпионат мира, на котором бьют рекорды посещаемости за все время существования турнира, уже нельзя считать проходным и скучным. Нервный и бедный на остросюжетные повороты финал не испортил общей картины. Эмоции игроков и болельщиков сборной Чехии были совершенно запредельными.

Вернуть себе золото 14 лет спустя, причем на домашнем льду, под руководством бывшего тренера «Авангарда» и «Льва» (Попрад) Радима Рулика — невероятно увлекательная история. Со всех сторон здорово, когда праздник приходит в разные страны, а не становится привилегией избранных фаворитов.

Даже локальные успехи немцев, австрийцев, норвежцев в Праге и Остраве не оставили равнодушными. Наблюдая со стороны за чужими радостью, грустью и разочарованием, остается сожалеть, что сборной России пока не суждено проверить свою силу на самом серьезном уровне и пережить разный спектр эмоций.

Особую ценность и чешской победе, и турниру в целом добавил приезд звезд НХЛ. Такого количества игроков первой величины на чемпионатах мира не было с 2019 года. Автор победного гола, лучший игрок «Бостона» Давид Пастрняк станет теперь на родине национальным героем.

Роль личностей в истории всегда велика и привлекательна. В данной связи разница между последними турнирами, о которых даже не хочется вспоминать, и нынешним по восприятию разительна.

Источник: AFP 2023

Из самого факта, что за золото бились команды, крайне редко доходящие до финала, нельзя построить теорию об изменении расстановки сил в мировом хоккее. Пока это разовая акция, не проверенная временем. Но существуют и неизменные ценности.

Хоккей

Чемпионат мира 2024
Матч за 3-е место, 26.05.2024, 16:20

Швеция4Канада2

Шведы, упакованные топ-игроками, не в силах избавиться от вредных привычек. В полуфинале против сборной Чехии «три короны» внезапно рассыпались, в очередной раз подтвердив, что в прошивке на ментальном уровне у них остается критическая ошибка. Что с этим поделать — никто не знает.

Американцы, которые второй десяток лет что только не делают, собирая самые красивые на бумаге составы, не могут добраться до финала. Этим результатам сложно найти рациональное объяснение.

В сборной Финляндии закончилась эпоха Юкки Ялонена — самого выдающегося тренера в истории своей страны. Он ушел без блеска. Словно сбежал со свадьбы через черный ход. Его команда и так выжимала максимум из себя, демонстрируя максимально системный и тоскливый хоккей. Это еще недавно славное время заканчивается. Умение терпеть в обороне — прекрасное качество. Вдобавок к нему необходимо еще что-то важное. Финнам пора искать новые ориентиры и вдохновляться свежими идеями.

Для понимания, куда идти дальше, и существуют большие турниры. Снобизм ряда отечественных экспертов и ветеранов, воспринимающих чемпионат мира как нелепое событие без участия сборной России и даже игнорирующие просмотр игр, сложно воспринимать здраво. Учиться и развиваться надо каждый день, ведь рано или поздно возвращение на международную арену состоится. Надо ничего не упустить, варясь в узком кругу.

Автор: Михаил Зислис

Швейцария
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Чехия
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