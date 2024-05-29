Сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею в 2025 году

Участие национальной команды Армении было утверждено на конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в Праге во время чемпионата мира в элитном дивизионе.

Напомним, последний раз сборная Армении участвовала в турнире в 2010 году в дивизионе III.

На прошедшем мировом первенстве победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финальном матче Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали шведы, победившие сборную Канады в матче за третье место.