Казахстанский игрок вошёл в топ-3 хоккеистов ЧМ-2024 по силе броска

Напомним, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В, одержав две победы — на командами Франции и Польши. Отметим, что чемпионат мира 2025 года совместно примут Швеция и Дания.