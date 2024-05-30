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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Казахстанский игрок вошёл в топ-3 хоккеистов ЧМ-2024 по силе броска

Защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев вошёл в топ-3 хоккеистов ЧМ-2024 по силе броска, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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Казахстанский игрок вошёл в топ-3 хоккеистов ЧМ-2024 по силе броска | Источник: IIHF

Бекетаев занял второе место с силой броска в 162,38 км/ч. На первом месте оказался игрок обороны команды Швеции Виктор Хедман (163,05 км/ч), на третьем месте — защитник сборной Швейцарии Андреа Глаузер (161 км/ч).

Напомним, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева заняли шестое место в группе В, одержав две победы — на командами Франции и Польши. Отметим, что чемпионат мира 2025 года совместно примут Швеция и Дания.

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