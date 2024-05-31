Президент Чехии: Правильно, что русских не было на чемпионате мира. Их поведению здесь не место
Президент Чехии Петр Павел высказался об отсутствии российской сборной на чемпионате мира, который проходил в его стране.
Президент Чехии Петр Павел высказался об отсутствии российской сборной на чемпионате мира, который проходил в его стране.
Напомним, победителем ЧМ-2024 стала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию (2:0).
"Я не хочу обсуждать здесь вопросы о том, должны были быть там русские или нет, и уж точно говорить о политике. Но вы наверняка все помните предыдущий чемпионат в Праге-2015, как они вели себя в финале с Канадой.
Я думаю, что именно из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате. Это не имеет никакого отношения к политике, но их поведение было явно неспортивным. Этому точно не место на чемпионате мира", — цитирует Павла Isport.
В 2015 году случился скандал во время исполнения канадского гимна. Часть российских хоккеистов не стала дослушивать гимн соперника, демонстративно покинув лед и уйдя в раздевалку. На площадке остались семеро россиян, в том числе Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Россия проиграла Канаде со счетом 1:6, заняв второе место на турнире.