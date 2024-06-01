Тардиф заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге IIHF: «Не только Финляндия»

В обновленном после чемпионата мира — 2024 рейтинге отстраненная от соревнований на протяжении двух лет Россия поднялась с 3-го на 2-е место, обойдя Финляндию. Глава Финского хоккейного союза и член совета IIHF Хейкки Хиетанен заявил, что международная федерация обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за высокой позиции России. Позже Традиф это подтвердил.
«Координационный комитет IIHF предложит правило, более адаптированное к ситуации. Не только в Финляндии недовольны», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
Российская сборная отстранена от международных турниров с марта 2022 года из-за событий на Украине. Ее рейтинг IIHF заморожен.
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