Тардиф заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге IIHF: «Не только Финляндия»

В обновленном после чемпионата мира — 2024 рейтинге отстраненная от соревнований на протяжении двух лет Россия поднялась с 3-го на 2-е место, обойдя Финляндию. Глава Финского хоккейного союза и член совета IIHF Хейкки Хиетанен заявил, что международная федерация обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за высокой позиции России. Позже Традиф это подтвердил.