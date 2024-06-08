«Нет ощущения, что чего-то не хватает». Готов ли хоккейный мир принять Россию обратно?

Тренер Юкка Ялонен и игрок из Финляндии говорят о России, ЧМ-2024 по хоккею, вернут ли Россию на ОИ-2026, реакция Америки | Источник: Чемпионат.com

Отстранению сборной России от международных соревнований уже пошёл третий год. За это время многое успело измениться — причём в разном плане. Но факт остаётся фактом: пока что нашу сборную не возвращают на международную арену. За это время мы пропустили уже три чемпионата мира.

Во время ЧМ-2024 в Чехии известный североамериканский журналист The Athletic Крис Джонстон пообщался с несколькими представителями сборной Финляндии и попытался выяснить, готовы ли Россию вернуть обратно. Что же они сказали?

«С тех пор как Международная федерация хоккея забанила российских спортсменов, прошло три чемпионата мира среди мужчин, и мировое хоккейное сообщество, похоже, полностью обошлось без одной из самых титулованных стран в этом виде спорта.



Чемпионат мира по хоккею в этом году удался во всех отношениях: он побил предыдущий рекорд посещаемости, а также подарил захватывающее соревнование и незабываемый финал.



В это время, конечно, не было ощущения, что чего-то не хватает», — пишет Джонстон.

И это в некотором роде очевидно, ведь некоторые европейские страны по-прежнему активно поддерживают запрет от ИИХФ в сторону России и Беларуси.

В ходе чемпионата мира Джонстон спросил у известного финского тренера Юкки Ялонена, считает ли он, что эти санкции по-прежнему уместны: «Да, конечно. Никаких сомнений насчёт этого».

Бывший нападающий «Йокерита» Ахти Оксанен также ответил на этот вопрос: «Я думаю, с учётом обстоятельств, это вполне разумно. Я знаю, что ситуация в Северной Америке немного отличается от ситуации здесь, в Европе, потому что в Европе мы очень близки к России и постоянно имеем дело с ней. Сейчас я думаю, что это разумно».

«Конца запрету не видно, — заключает Джонстон. — Фактически вероятность возвращения России на международную арену к Олимпийским играм в Милане в 2026 году становится всё более туманной с каждым днём».

В феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси до 2025 года. В качестве основной причины ИИХФ назвала соображения безопасности. При этом решение о допуске или недопуске национальных команд на ОИ-2026 примут зимой 2025 года. Будет печально пропустить турнир, ведь впервые более чем за 10 лет на Олимпиаду приедут игроки НХЛ.

«Мы примем решение в феврале следующего года, как всегда, — сказал президент ИИХФ Люк Тардиф. — Не имеет значения, что решит Международный олимпийский комитет. Мы поступали так раньше, мы не должны ждать решения Олимпийского комитета, хотя, конечно, общаемся с ним».

Отрадно, что российские и белорусские спортсмены уже в любом случае примут участие на Олимпиаде-2024 в Париже. Да, им придётся столкнуться с некоторыми организационными ограничениями, но даже так у наших атлетов будет возможность показать себя на высочайшем уровне.

Пока что на Олимпийские игры — 2024 отобрались 47 спортсменов из России. Но вполне может быть приятное пополнение. И нас уж точно ожидает борьба за золотые медали.

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Так что, вероятно, и на ОИ-2026 в Милане наши спортсмены попадут. Хотя, конечно, отсутствие хоккейной сборной станет большим разочарованием.

«Хотя эта тема остаётся довольно деликатной для публичного обсуждения среди игроков и руководителей (многие из которых продолжают работать с людьми из этих стран в НХЛ или где-либо ещё), хоккейные федерации стран, за которые они выступали, чётко заявляли о своих действиях на чемпионатах мира», — пишет Джонстон.

На ЧМ-2024 только две сборные пригласили хоккеистов из КХЛ. Это были, очевидно, Казахстан, который получил значительную подмогу, а также Франция, которая в последний момент взяла нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту.

Швеция, Финляндия, Чехия и Латвия прямо запретили тем, кто выступает в КХЛ, играть за сборную с 2022 года. Позже присоединилась Словакия. В апреле, накануне чемпионата мира — 2024, там заявили, что хоккеисты из КХЛ не будут допущены до национальной команды, поскольку не играли за сборную и не тренировались с ней в течение всего сезона.

Хотя, конечно, отношение словаков к России постепенно теплеет. Зимой премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто выступил против бана сборной России.

Федерация хоккея Швеции более прямолинейно выразила свою позицию. В августе 2022 года ФХШ бессрочно отстранила игроков из КХЛ от национальной команды. Председатель Андерс Ларссон в своём заявлении сообщил, что тем самым Швеция послала важный сигнал хоккейному миру, потому что «речь идёт о наших фундаментальных ценностях».

В последний раз наша сборная играла на чемпионате мира в 2021 году в Латвии. Тогда мы вылетели в четвертьфинале, уступив Канаде. Турнир прошёл в условиях, похожих на «пузырь» НХЛ, из-за пандемии коронавируса.

Ещё совсем недавно сборная России занимала третье место по количеству медалей на чемпионатах мира. С учётом успехов СССР у нашей команды суммарно 47 наград. Но после того, как Чехия выиграла ЧМ-2024, сборная России опустилась на четвёртое место. Теперь чехи и шведы делят вторую и третью строчки с 48 медалями. Лидируют, конечно же, канадцы с 53 наградами.

Если учитывать только золото, то тут у России 27 медалей, у Канады — 28. Чехия, занимающая третье место, серьёзно отстала. У неё лишь 13 побед на ЧМ.

«Россия традиционно является одной из лучших сборных чемпионатов мира. Турнир был настолько важен для россиян, что они почти всегда собирали звёздный состав, а лучшие игроки были готовы отправиться в трансатлантический перелёт сразу после вылета из розыгрыша Кубка Стэнли, даже если это означало всего лишь один или два матча на ЧМ», — пишет Джонстон.

При этом журналист отмечает, что пока что многие сборные вряд ли будут рады возвращению России.

Ялонен добавляет: «Геополитические проблемы необходимо разрешить (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), а затем, возможно, потребуется некоторое время, чтобы снова допустить Россию к соревнованиям.



Они наши соседи. Наша совместная граница протяжённостью более 1000 километров. Конечно, мы должны быть готовы, потому что всякое может случиться. Я не думаю, что мы боимся, но мы готовы ко всему».

При этом некоторые финны прямо выражают надежду на то, что Россия вернётся обратно.

«Я думаю, что вся ситуация должна успокоиться, — сказал Оксанен. — Им нужно прекратить всё, что они делают. После этого мы сможем переосмыслить ситуацию, весь хоккейный мир сможет всё переосмыслить. Тогда, надеюсь, они смогут вернуться».

Конечно, очень грустно, что наша сборная отстранена. Не хотелось бы пропустить Олимпиаду-2026. Всё-таки этот турнир должен стать одним из главных и сильнейших по своему уровню за последние десятилетия. Хоть там и так будет на что посмотреть, без наших спортсменов это всё равно будет, как говорится, не то.

Однако из всего, что говорят представители других стран, можно понять главное: отношение к России постепенно теплеет. Сначала в Словакии начали спокойнее относиться к тем, кто уезжает в нашу страну играть. Теперь и некоторые финны выражают надежду на скорое возвращение России на международную арену. То есть, как кажется, ненависти к нам нет даже у финнов, которых многие считают главными русофобами.

А это даёт надежду на то, что вскоре Россия вернётся на турниры и мы вновь сможем насладиться игрой нашей сборной против сильнейших национальных команд мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.