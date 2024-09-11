Словакия, Великобритания, Чехия, Венгрия могут провести ЧМ-2029

Как заявил глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик, Чехия и Венгрия намерены сотрудничать в организации чемпионата мира, матчи которого могут пройти в Будапеште и городе Брно. Между их федерациями на текущий момент достигнуто устное соглашение об этом.