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Словакия, Великобритания, Чехия, Венгрия могут провести ЧМ-2029

Чехия совместно с Венгрией, а также Словакия и Великобритания изъявили желание провести чемпионат мира по хоккею в 2029 году.

Источник: РИА "Новости"

Как заявил глава Чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик, Чехия и Венгрия намерены сотрудничать в организации чемпионата мира, матчи которого могут пройти в Будапеште и городе Брно. Между их федерациями на текущий момент достигнуто устное соглашение об этом.

Генеральный секретарь Словацкой федерации хоккея Мирослав Лажо подтвердил заинтересованность Словакии принять чемпионат мира — 2029. Братислава готова сотрудничать в его организации и проведении с другими государствами. Речь, в частности, идёт об Италии, Чехии и Венгрии.

Напомним, Чехия была хозяйкой чемпионата мира 2024 года.