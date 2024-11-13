Международная федерация хоккея отреагировала на историческую победу Казахстана

"В субботу в Казахстане завершился первый чемпионат Азии по хоккею с шайбой IIHF, где хозяева поля сражались с непобежденной Японией. Казахи использовали скорость, сбалансированную атаку и превосходную защиту и вратарскую игру, чтобы одержать победу со счетом 5:1 и занять лидирующие позиции в турнирной таблице.