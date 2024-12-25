Без России, но с 17-летним индейцем из Канады. Гид по МЧМ-2025 по хоккею

26 декабря начнётся традиционный турнир, без которого любители хоккея не могут представить себе Новый год, — 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. В этом году он уже в четвёртый раз пройдёт без участия сборной России, отстранённой ото всех международных турниров под эгидой ИИХФ. Но если вы хотите посмотреть на лучших игроков до 20 лет из других стран, то «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков.