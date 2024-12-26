Сборная Швеции победила Словакию на МЧМ-2025, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик

На четвёртой минуте третьего периода Аксель Сандин-Пелликка с передачи Феликс Унгер Cёрума сделал счёт 3:1. На 15-йминуте периода Аксель Сандин-Пелликка забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. На 16-й минуте периода Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Даньель Александер Енчко забросил вторую шайбу Словакии в игре.