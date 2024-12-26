Сборная Швеции победила Словакию на МЧМ-2025, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик

Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.
На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.
На четвёртой минуте третьего периода Аксель Сандин-Пелликка с передачи Феликс Унгер Cёрума сделал счёт 3:1. На 15-йминуте периода Аксель Сандин-Пелликка забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. На 16-й минуте периода Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Даньель Александер Енчко забросил вторую шайбу Словакии в игре.