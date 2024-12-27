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Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2025, забросив десять шайб

Завершился матч Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Германии.

Источник: Sean Kilpatrick\Zuma\TASS

Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американской сборной со счётом 10:4.

За сборную США забивали Джеймс Хэгенс (дважды), Гейб Перро (дважды), Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс, Броди Цимер (дважды) и Коул Айзерман.

В составе национальной команды Германии отметились Юлиус Зумпф, Давид Левандовский, Ленни Боос и Тимо Ракдахель.

В следующем матче сборная США встретится с Латвией, а Германия проведёт матч с Финляндией. Игры пройдут 28 и 27 декабря соответственно.

США U20
Германия U20