Россию вышвырнули, а без нее творится настоящее безумие! Канада опозорилась на домашнем МЧМ, проиграв Латвии

На молодежном чемпионате мира, который опять проходит без сборной России, грянула первая серьезная сенсация. Сборная Латвии шокировала всю Канаду, обыграв родоначальников хоккея в стартовом для себя матче группового этапа. Канадцы не могут сетовать на стартовую «ржавчину», поскольку для Канады это был не первый матч хозяев на турнире — накануне Канада без проблем обыграла Финляндию (4:0). А вот латвийцы еще не играли и действовали с листа, но это не помешало команде хорошо знакомого российским болельщикам Артиса Аболса победить.
Первый период остался безголевым — он прошел с небольшим преимуществом канадцев, которое после перерыва вылилось в первый гол в большинстве от Джетта Лучанко. Но, вопреки ожиданиям, Канада не смогла развить это преимущество. Счет 0:1 замер на табло надолго, а голкипер Линардс Фельдбергс удерживал Латвию в игре, несмотря на большое количество работы.
За семь минут до конца третьего периода Латвия сравняла — отличился Эрик Матейко, но минуту спустя у Канады отлегло. Калум Ритчи забил в большинстве и снова вывел вперед хозяев турнира, которые были согласны уже на минимальную победу. Но прошло еще три минуты, у «кленовых» удалился Итан Готье, что привело к шайбе Петериса Буланса — 2:2.
В основное время голов больше не было, как не было их и в овертайме. А в серии буллитов, которая затянулась до 8 бросков, единственную попытку реализовал Эрик Матейко. Как итог — сенсационная победа Латвии. Голкипер латвийцев отразил 54 броска, его визави Джек Иванкович получил в два раза меньшую нагрузку (24 сейва).
Примечательно, что Латвия могла выиграть и в овертайме, когда канадцы разнервничались и допустили нарушение численного состава, но выстояли.
«Вероятно, канадцы слишком наслаждались своей победной над финнами. Никогда еще Латвия не играла так близко по счету против Канады на МЧМ. Любопытно, что в составе Латвии не менее четырёх игроков, родившихся в 2008 году», — отметил обозреватель официального сайта ИИХФ Эндрю Подниекс.
В субботу Латвия встретится с США, канадцы в воскресенье сыграют с Германией.
Автор: Леонид Михайлов