Россию вышвырнули, а без нее творится настоящее безумие! Канада опозорилась на домашнем МЧМ, проиграв Латвии

На молодежном чемпионате мира, который опять проходит без сборной России, грянула первая серьезная сенсация. Сборная Латвии шокировала всю Канаду, обыграв родоначальников хоккея в стартовом для себя матче группового этапа. Канадцы не могут сетовать на стартовую «ржавчину», поскольку для Канады это был не первый матч хозяев на турнире — накануне Канада без проблем обыграла Финляндию (4:0). А вот латвийцы еще не играли и действовали с листа, но это не помешало команде хорошо знакомого российским болельщикам Артиса Аболса победить.