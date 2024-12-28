В сборной Казахстана сделали заявление после 1:8 на МЧМ по хоккею

— Не только моему. Я очень рад, что турнир проходит в Канаде, здесь люди живут хоккеем. Если взять игры МХЛ, на них приходит человек 50. А здесь, я не знаю, сколько пришло, но смотрелось, как будто тысяч 5−6. И складывается ощущение, что поддерживают только нас, я не слышал, чтобы шведов гнали вперёд. Спасибо большое тем, кто смотрел наши матчи. Поддерживайте нас, мы постараемся оправдать, что вы встаёте так рано и верите в нас, несмотря ни на что. Спасибо вам большое.