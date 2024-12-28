В сборной Казахстана сделали заявление после 1:8 на МЧМ по хоккею

— Я думаю, игра прошла тяжело для ребят. Это первый опыт в элитном дивизионе. Сделаем выводы и будем готовиться дальше. Мы никогда на таком уровне раньше не играли. Товарищеские встречи со сборной России не сравнимы с тем, что здесь.
— К тебе много внимания, как к задрафтованному «Оттавой» игроку. Видел, как тебя поддерживали?
— Да, я видел пару плакатов. Мне очень приятно, что люди не поленились, сделали это. Пришли, болеют за нас. Когда мы забросили шайбу, все трибуны взорвались, начали кричать «вперёд, Казахстан». Да и во время игры поддерживали. Это очень приятно и воодушевляет ребят, мы не играли при таких трибунах. Это бесценный опыт.
— Следующая игра скоро, что нужно сделать, чтобы достойно показать себя?
— Вкусно покушать и спать лечь.
— Заметил ли разницу атмосферы в Канаде? Как радовались каждому моменту, твоему сэйву.
— Не только моему. Я очень рад, что турнир проходит в Канаде, здесь люди живут хоккеем. Если взять игры МХЛ, на них приходит человек 50. А здесь, я не знаю, сколько пришло, но смотрелось, как будто тысяч 5−6. И складывается ощущение, что поддерживают только нас, я не слышал, чтобы шведов гнали вперёд. Спасибо большое тем, кто смотрел наши матчи. Поддерживайте нас, мы постараемся оправдать, что вы встаёте так рано и верите в нас, несмотря ни на что. Спасибо вам большое.
Напомним, сборная без шансов проиграла Швеции в первой игре на мировом первенстве — 1:8, уже сегодня, 28 декабря, команда выйдет на лед против сверстников из Чехии.