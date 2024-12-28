Сокрушительным разгромом обернулся матч Казахстана на МЧМ по хоккею

На сей раз, подопечные Сергея Старыгина встречались с командой Чехии и уступили со счетом 2:14.
В первом периоде чехи забросили четыре шайбы в ворота Казахстана. Отличились: Матей Масталирски (6 минута), Петр Сикора (6), Якуб Дворак (12) и Вйтех Градец (15). У Казахстана один гол забил Кирилл Ляпунов (19).
Во втором периоде чехи забросили еще восемь шайб. Авторами голов стали Адам Ехо (23), Масталирски (25, 28), Якуб Штанцль (26), Адам Новотны (30), Градец (32) и Войтек Чихан (33).
В начале третьего периода в составе сборной Казахстана отличился Александр Ким (42). Чехи на это ответиили еще двумя шайбами в исполнении Штанцля и Градеца. Оба отличились на последней минуте матча.
Напомним, в первом матче подопечные Старыгина проиграли шведам со счетом 1:8.
В следующем матче казахстанцы, сыграют против Словакии. встреча состоится 30 декабря.