Сборная Казахстана по хоккею пропустила 14 шайб на молодежном ЧМ

Встреча группы B прошла в субботу и завершилась со счетом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) в пользу чехов. У победителей по хет-трику оформили Матей Машталиржский (6, 25, 28-я минуты), Якуб Штанцль (26, 30, 59) и Войтех Градец (15, 32, 59), также отличились Петр Сикора (6), Якуб Дворжак (12), Адам Ехо (23), Адам Новотны (30) и Войтех Чигарж (33). У казахов шайбы забросили Кирилл Ляпунов (19) и Александр Ким (42).