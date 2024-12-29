Сборная Казахстана по хоккею пропустила 14 шайб на молодежном ЧМ

Встреча группы B прошла в субботу и завершилась со счетом 14:2 (4:1, 8:0, 2:1) в пользу чехов. У победителей по хет-трику оформили Матей Машталиржский (6, 25, 28-я минуты), Якуб Штанцль (26, 30, 59) и Войтех Градец (15, 32, 59), также отличились Петр Сикора (6), Якуб Дворжак (12), Адам Ехо (23), Адам Новотны (30) и Войтех Чигарж (33). У казахов шайбы забросили Кирилл Ляпунов (19) и Александр Ким (42).
Казахстанцы в первом матче на турнире проиграли шведам со счетом 1:8. Команда занимает последнее, пятое место в группе. Чехи одержали вторую победу подряд и лидируют в таблице (6 очков).
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В 2025 году IIHF рассмотрит реинтеграцию сборных России и Белоруссии на сезон-2025/26, который станет олимпийским.