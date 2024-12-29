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Сборная США одержала крупную победу над Латвией на МЧМ-2025

В ночь на 29 декабря (мск) прошел матч группового этапа молодежного чемпионата мира США — Германия. Встреча группы А завершилась победой американской команды со счетом 5:1.

Источник: iihf.com

В составе победителей дубль оформил Дэнни Нельсон. Еще по голу забили Райан Леонард, Зив Буйум и Макс Плант.

У Латвии отличился Давид Лившиц.

В следующем матче США сыграют против Финляндии, Латвия встретится с Германией.