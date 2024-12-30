Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан сотворил камбэк, но проиграл на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана уступила в третьем матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Оттаве (Канада), сообщают Vesti.kz.

Источник: IIHF

Подопечные Сергея Старыгина в рамках группы B играли против Словакии.

В первом периоде словаки забросили три безответные шайбы. На девятой минуте отличился Дарибор Дворски. На 14 минуте Дворски оформил дубль, а Юрай Пекарчик на 20 минуте забросил третью шайбу.

В начале второго периода Артур Гросс (23 минута) сократил отставание. Пекарчик на 33 минуте вновь увеличил отрыв. Впрочем, на 37 минуте Асанали Саркенов забросил вторую шайбу Казахстана.

В третьем периоде при счете 4:2 Кирилл Ляпунов поразил ворота словаков. Однако, судьи отменили гол из-за того, что казахстанец переправил шайбу в цель коньком.

Впрочем, в концовке Казахстан сократил отставание до минимума. На 57 минуте Давлат Нуркенов расстрелял ворота соперника. А на последней минуте Ляпунов исправился, сравняв счет — 4:4.

Победу для Словакии в овертайме вырвал Максим Штрбак, поразивший ворота на 63 минуте.

Напомним, в первом матче Казахстан уступил Швеции со счетом 1:8, а во втором команда Старыгина была разгромлена Чехией — 2:14.

Завтра, 31 декабря, сборная Казахстана сыграет против Швейцарии.

Казахстан U20
Словакия U20