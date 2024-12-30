Казахстан сотворил камбэк, но проиграл на молодежном ЧМ по хоккею

Подопечные Сергея Старыгина в рамках группы B играли против Словакии.
В первом периоде словаки забросили три безответные шайбы. На девятой минуте отличился Дарибор Дворски. На 14 минуте Дворски оформил дубль, а Юрай Пекарчик на 20 минуте забросил третью шайбу.
В начале второго периода Артур Гросс (23 минута) сократил отставание. Пекарчик на 33 минуте вновь увеличил отрыв. Впрочем, на 37 минуте Асанали Саркенов забросил вторую шайбу Казахстана.
В третьем периоде при счете 4:2 Кирилл Ляпунов поразил ворота словаков. Однако, судьи отменили гол из-за того, что казахстанец переправил шайбу в цель коньком.
Впрочем, в концовке Казахстан сократил отставание до минимума. На 57 минуте Давлат Нуркенов расстрелял ворота соперника. А на последней минуте Ляпунов исправился, сравняв счет — 4:4.
Победу для Словакии в овертайме вырвал Максим Штрбак, поразивший ворота на 63 минуте.
Напомним, в первом матче Казахстан уступил Швеции со счетом 1:8, а во втором команда Старыгина была разгромлена Чехией — 2:14.
Завтра, 31 декабря, сборная Казахстана сыграет против Швейцарии.